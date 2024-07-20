Псковским сельхозпроизводителям и операторам при работах на сооружениях связи разрешили использовать БПЛА

11:38, 20 июля 2024, ПАИ

Использование беспилотных летательных аппаратов разрешили сельхозпроизводителям и операторам при проведении работ на сооружениях связи разрешили в Псковской области. Такое решение было принято в ходе заседания оперативного штаба по реализации мер безопасности, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Члены заседания рассмотрели внесение изменений в правила пользования воздушного пространства над территорией Псковской области.

В частности, было принято решение разрешить сельхозпроизводителям осуществлять полеты над землями с/х назначения, а также операторам при проведении работ на сооружениях связи.

Кроме того, глава региона поручил аппарату правительства совместно с профильными исполнительными органами проработать возможность установления зон с разрешённым использованием БПЛА для отдельных видов организаций – прежде всего образовательных и спортивных.