Псковским сельхозпроизводителям и операторам при работах на сооружениях связи разрешили использовать БПЛА
Использование беспилотных летательных аппаратов разрешили сельхозпроизводителям и операторам при проведении работ на сооружениях связи разрешили в Псковской области. Такое решение было принято в ходе заседания оперативного штаба по реализации мер безопасности, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
Члены заседания рассмотрели внесение изменений в правила пользования воздушного пространства над территорией Псковской области.
В частности, было принято решение разрешить сельхозпроизводителям осуществлять полеты над землями с/х назначения, а также операторам при проведении работ на сооружениях связи.
Кроме того, глава региона поручил аппарату правительства совместно с профильными исполнительными органами проработать возможность установления зон с разрешённым использованием БПЛА для отдельных видов организаций – прежде всего образовательных и спортивных.
Псковским сельхозпроизводителям и операторам при работах на сооружениях связи разрешили использовать БПЛА
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