Футбольный фестиваль для девочек проходит в Пскове

11:54, 20 июля 2024, ПАИ

Футбольный фестиваль для девочек «Мы в игре. Лето с Фиксиками» проходит в Пскове сегодня, 20 июля, передает корреспондент ПАИ.



Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ















В мероприятии участвуют девочки от 7 до 12 лет независимо от подготовки и футбольных навыков.

«Для девочек, которые никогда не играли в футбол, посещение фестиваля – это возможность познакомиться с игрой и попробовать свои силы в веселой и безопасной обстановке. А ещё пройти мастер-классы и принять участие в играх и активностях», – сообщили в Объединении федераций футбола «Северо-Запад».

Для тех, кто уже тренируется в командах, дополнительно будут организованы товарищеские турниры, по итогам которых награды получают все участницы, независимо от результатов. Кроме того, юные футболистки смогут получить рекомендации от тренеров профессиональных клубов и академий.

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