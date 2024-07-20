Турнир по рапиду в честь Международного дня шахмат проходит в Пскове

12:20, 20 июля 2024, ПАИ

Турнир по рапиду в честь Международного дня шахмат проходит в Пскове на стадионе «Машиностроитель» сегодня, 20 июля, передает корреспондент ПАИ.



Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ



















Спортсмены сыграют по швейцарской системе в девять туров с контролем времени десять минут и пять секунд добавления на каждый ход.

Призёры состязаний получат денежное вознаграждение в виде части от призового фонда турнира. Самый большой приз получит победитель, которому достанется не менее 25 процентов от общего призового фонда. Кроме того, организаторы наградят шахматистов за лучший результат среди женщин, юниоров и ветеранов.

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