Участок улицы Вокзальной в Пскове временно перекроют с 22 июля

13:59, 20 июля 2024, ПАИ

Участок улицы Вокзальной временно перекроют в Пскове с 22 по 31 июля, сообщили ПАИ в администрации города.

Ограничение движения в районе здания № 52 на улице Вокзальной вводится на время ремонта инженерных сетей.

Для объезда рекомендуется использоваться Октябрьский проспект, улицы Декабриста Пущина и Льва Толстого. Водителей просят учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями дорожных знаков и выбирать пути объезда.