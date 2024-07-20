Участок улицы Вокзальной в Пскове временно перекроют с 22 июля
Участок улицы Вокзальной временно перекроют в Пскове с 22 по 31 июля, сообщили ПАИ в администрации города.
Ограничение движения в районе здания № 52 на улице Вокзальной вводится на время ремонта инженерных сетей.
Для объезда рекомендуется использоваться Октябрьский проспект, улицы Декабриста Пущина и Льва Толстого. Водителей просят учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями дорожных знаков и выбирать пути объезда.
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