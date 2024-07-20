Два человека пострадали в ДТП в Островском районе

14:20, 20 июля 2024, ПАИ

Два человека пострадали в результате ДТП в Островском районе, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Столкновение «Газели NEXT» под управлением 51-летнего мужчины и автомобиля Lada Vesta под управлением 43-летнего мужчины поизошло у деревни Заньково.

В результате ДТП в легковом автомобиле пострадали водитель и 68-летняя пассажирка. Помощь им оказывается на месте. Также решается вопрос о госпитализации.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.