Два человека пострадали в ДТП в Островском районе
Два человека пострадали в результате ДТП в Островском районе, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Столкновение «Газели NEXT» под управлением 51-летнего мужчины и автомобиля Lada Vesta под управлением 43-летнего мужчины поизошло у деревни Заньково.
В результате ДТП в легковом автомобиле пострадали водитель и 68-летняя пассажирка. Помощь им оказывается на месте. Также решается вопрос о госпитализации.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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