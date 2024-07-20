Охотничий трофей возрастом более 40 лет передали в гдовский музей
Охотничий трофей возрастом более 40 лет передали в дар Гдовскому краеведческому музею, пишет районная газета «Гдовская заря».
Как рассказала главный хранитель музея Вита Михайлова, комната природы пополнилась клаками кабана.
«По надписи на пластине мы узнаём, что «Клыки кабана добыты 24.01.1982 г. Стругокрасненский район, Узменское охотхозяйство». Из рассказа Нины Алексеевны Гусевой мы узнали и об охотнике. Это Николаев Адольф Федорович», – отметила она.
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