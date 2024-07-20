Псковички завоевали золото на любительских соревнованиях по триатлону «Медный всадник» в Санкт-Петербурге

17:54, 20 июля 2024, ПАИ

Псковички завоевали золото на любительских соревнованиях по триатлону «Медный всадник», которые прошли в Санкт-Петербурге, сообщил участник мужской команды Марк Мордовцев.

Псковская женская команда в составе Екатерины Григоревской, Ольги Сосик и Ксении Желудевой стала первой в эстафете на средней дистанции 113 километров.

Мужская сборная Пскова в составе Марка Мордовцева, Павла Чурсина и Никиты Логинова заняла четвёртое место из 110 команд.

Отметим также, что в рамках этих соревнований пскович Александр Григорьев установил новый рекорд России среди любителей на дистанции 226 километров.

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