Купол храма Покрова Пресвятой Богородицы в Дедовичах отправили на реставрацию
Купол храма Покрова Пресвятой Богородицы в Дедовичах отправили на реставрацию, сообщили ПАИ в храме.
16 июля этого года в храме начался ремонт. В рамках ремонтных работ сняли купол и отправили его на реставрацию.
А в 2023 году в храме выполнили кровельные работы на боковых приделах, заменили газовые отопительные котлы внутри здания и обновили главное крыльцо.
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