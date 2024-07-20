Купол храма Покрова Пресвятой Богородицы в Дедовичах отправили на реставрацию

20:08, 20 июля 2024, ПАИ

Купол храма Покрова Пресвятой Богородицы в Дедовичах отправили на реставрацию, сообщили ПАИ в храме.

16 июля этого года в храме начался ремонт. В рамках ремонтных работ сняли купол и отправили его на реставрацию.

А в 2023 году в храме выполнили кровельные работы на боковых приделах, заменили газовые отопительные котлы внутри здания и обновили главное крыльцо.