В какой посуде лучше разогревать еду, рассказали россиянам
Лучше всего разогревать еду в микроволновой печи в керамической посуде, пишет РИА Новости со ссылкой на завкафедрой теоретической и прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Николая Васильева.
Также для разогрева еды безопасны контейнеры с надписью Microwave и посуда из полиэтилена высокой плотности или полипропилена РР, отметил специалист.
Другую посуду использовать нежелательно, так как при увеличении температуры она начнёт выделять токсичные вещества, которые могут попасть в организм человека, заключил Васильев.
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