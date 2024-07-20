В какой посуде лучше разогревать еду, рассказали россиянам

21:51, 20 июля 2024, ПАИ

Лучше всего разогревать еду в микроволновой печи в керамической посуде, пишет РИА Новости со ссылкой на завкафедрой теоретической и прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Николая Васильева.

Также для разогрева еды безопасны контейнеры с надписью Microwave и посуда из полиэтилена высокой плотности или полипропилена РР, отметил специалист.

Другую посуду использовать нежелательно, так как при увеличении температуры она начнёт выделять токсичные вещества, которые могут попасть в организм человека, заключил Васильев.

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