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Общество

Звание почётного гражданина Островского района присвоили Ирине Богачёвой

Звание «Почётный гражданин Островского района»» присвоено Ирине Богачёвой, которая длительное время возглавляла Островскую межрайонную больницу. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения.

Звание почётного гражданина Островского района присвоили Ирине Богачёвой. Фото предоставлено Островской межрайонной больницей

Награду вручили на мероприятии, посвящённом 80-летию освобождения Острова и Островского района от немецко-фашистских захватчиков. В мероприятии приняли участие представители администрации Островского района, депутаты, почётные граждане Острова, юнармейцы Детского дома творчества и общественники.

Ирина Богачёва внесла значительный вклад в развитие Островской межрайонной больницы, а также в развитие Острова и Островского района как депутат Псковского областного Собрания, отметили в медучреждении.

Глава муниципалитета Дмитрий Быстров вручил Ирине Богачёвой цветы и пожелал ей крепкого здоровья и процветания.

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Звание почётного гражданина Островского района присвоили Ирине Богачёвой
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