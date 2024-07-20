Открытые соревнования по воркауту прошли в Пскове
Открытые соревнования по воркауту прошли в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.
Мероприятие состоялось на воркаут-площадке на Ротной, 34. Участники соревновались в трёх возрастных категориях в три этапа: это фристайл, троеборье, включающее подтягивание на турнике, отжимание на брусьях и подъём прямых ног к перекладине, а также полоса препятствий.
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