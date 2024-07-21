Пропавшая в Пскове женщина найдена живой

09:45, 21 июля 2024, ПАИ

39-летняя женщина, которая пропала в Пскове, найдена живой. Об этом ПАИ сообщили в региональном поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

«Найдена, жива! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске!» – говорится в сообщении.

Добавим, что с 11 июля местонахождение женщины было неизвестно.