Пропавшая в Пскове женщина найдена живой
39-летняя женщина, которая пропала в Пскове, найдена живой. Об этом ПАИ сообщили в региональном поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
«Найдена, жива! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске!» – говорится в сообщении.
Добавим, что с 11 июля местонахождение женщины было неизвестно.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
20 июля 2024
Пять миллионов долларов и ламборгини: великолучане рассказали, что хотели бы получить в подарок
20 июля 2024
Память погибшего в годы Великой Отечественной войны Ханду Пинтаева почтили в Красногородском районе