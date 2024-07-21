Грозы и до +26 градусов ожидаются в Псковской области 22 июля
Переменная облачность ожидается в Псковской области 22 июля. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.
Ночью синоптики прогнозируют погоду преимущественно без осадков. Днём местам пройдут кратковременные дожди и грозы.
Будет дуть ветер восточных направлений со скоростью 5–10 метров в секунду, при грозе – порывистый.
Температура воздуха по области ночью составит от +10 до +15 градусов, днём – от +21 до +26.
Атмосферное давление будет ниже нормы.
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