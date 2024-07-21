Грозы и до +26 градусов ожидаются в Псковской области 22 июля

11:15, 21 июля 2024, ПАИ

Переменная облачность ожидается в Псковской области 22 июля. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Ночью синоптики прогнозируют погоду преимущественно без осадков. Днём местам пройдут кратковременные дожди и грозы.

Будет дуть ветер восточных направлений со скоростью 5–10 метров в секунду, при грозе – порывистый.

Температура воздуха по области ночью составит от +10 до +15 градусов, днём – от +21 до +26.

Атмосферное давление будет ниже нормы.