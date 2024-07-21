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Псковские шахматисты завоевали медали на турнире в Новгороде

Шахматисты из Псковской области приняли участие в шахматном фестивале «Господин Великий Новгород». Об этом ПАИ сообщили в федерации шахмат региона.

  • Псковичи привезли медали из Новгорода
    Фото: Федерация шахмат Псковской области
  • Псковичи привезли медали из Новгорода
    Фото: Федерация шахмат Псковской области
  • Псковичи привезли медали из Новгорода
    Фото: Федерация шахмат Псковской области

В начале фестиваля прошёл турнир по классическим шахматам. Бронзовую медаль в нем смогла завоевать псковичка Кристина Стельмашёнок.

Кроме того, по результатам игр в личном зачете первые места в рапиде и блице среди ветеранов занял шахматист из Острова Валерий Русов.

Помимо того, бронзовую медаль в рапиде и серебряную медаль в блице завоевала Вероника Петрова из Пскова. Отдельными призами были отмечены псковские шахматисты Владислав Мерзанюков и Николай Никитин.

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