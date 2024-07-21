VI Международный фестиваль колокольного звона пройдёт в Пскове

15:53, 21 июля 2024, ПАИ

VI Псковский Международный фестиваль колокольного звона состоится в Пскове 23 и 24 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

В этом году в мероприятии примут участие звонари из Пскова, Великого Новгорода, Петрозаводска, Санкт-Петербурга и Белоруссии.

23 июля после окончания божественной литургии в Выбутах пройдёт концерт на звоннице храма Илии Пророка. После этого для гостей состоится мастер-класс по колокольному звону для всех желающих.

А в 16:00 в Пскове будет звучать общий победный звон. Он будет посвящён 80-летию со дня освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

Затем, 24 июля, в день памяти святой равноапостольной княгини Ольги, на территории Свято-Троицкого кафедрального собора после божественной литургии и праздничного молебна состоится звон-концерт.

Кроме того, в 15:30 на колокольне храма святителя Василия (на Горке) пройдет еще один звон-концерт и мастер-класс.

Добавим, что 23 июня в Пскове проходил фестиваль колокольного искусства «Звоны над Псковом». Фоторепортаж с мероприятия можно посмотреть по ссылке.