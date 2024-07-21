Туман накроет Псковскую область 22 июля

16:49, 21 июля 2024, ПАИ

О неблагоприятном погодном явлении 22 июля предупредили жителей Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по области, ссылаясь на данные Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

«Ночью и утром 22 июля, начиная с периода с часу до четырёх, по Псковской области местами ожидается туман с видимостью 500 метров и менее», – говорится в сообщении.

Отметим, что при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по номеру 01 или 112, 101 (с мобильных телефонов).