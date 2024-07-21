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Общество

Пропавшего в Плюсском районе 78-летнего пенсионера нашли живым

Пропавшего в Плюсском районе 78-летнего пенсионера нашли живым. Об этом сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» по Псковской области в социальной сети «ВКонтакте».

«Найден, жив! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске», – говорится в сообщении.

Напомним, 18 июля пенсионер ушёл в лес и не вернулся.

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