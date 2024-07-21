Лежачего мужчину спасли на пожаре дома в Бежаницах

21:20, 21 июля 2024, ПАИ

Возгорание произошло в жилом доме на две семьи на улице Энергетиков в Бежаницах. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Из одной половины дома эвакуирован лежачий мужчина с последующей госпитализацией в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.