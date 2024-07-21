Выставка «Волшебство добрых рук» открыта в центре социального обслуживания Себежского района
Выставка «Волшебство добрых рук» открыта в центре социального обслуживания Себежского района. Об этом сообщает газета «Призыв».
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Фото: газета «Призыв»
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Фото: газета «Призыв»
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Фото: газета «Призыв»
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Фото: газета «Призыв»
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Фото: газета «Призыв»
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Фото: газета «Призыв»
Работы сотрудников и клиентов учреждения расположены в одном из кабинетов. Стеллаж под них изготовил незрячий мастер деревянного искусства Валерий Сапега, чьи работы также представлены на выставке.
«У нас талантливые рукодельные сотрудницы. В мае мы ездили в гости к нашим коллегам в Белоруссию. Их выставка декоративно-прикладного творчества вдохновила нас. На ней были работы подопечных наших коллег. А ведь у нас тоже очень много талантливых людей. Вот мы и решили организовать и у нас», –отметила директор центра соцобслуживания Антонина Михайлова.
Кроме того, в центре планируется открыть выставку, посвящённую семье.
Выставка «Волшебство добрых рук» открыта в центре социального обслуживания Себежского района