Выставка «Волшебство добрых рук» открыта в центре социального обслуживания Себежского района

21:39, 21 июля 2024, ПАИ

Выставка «Волшебство добрых рук» открыта в центре социального обслуживания Себежского района. Об этом сообщает газета «Призыв».



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»











Работы сотрудников и клиентов учреждения расположены в одном из кабинетов. Стеллаж под них изготовил незрячий мастер деревянного искусства Валерий Сапега, чьи работы также представлены на выставке.

«У нас талантливые рукодельные сотрудницы. В мае мы ездили в гости к нашим коллегам в Белоруссию. Их выставка декоративно-прикладного творчества вдохновила нас. На ней были работы подопечных наших коллег. А ведь у нас тоже очень много талантливых людей. Вот мы и решили организовать и у нас», –отметила директор центра соцобслуживания Антонина Михайлова.

Кроме того, в центре планируется открыть выставку, посвящённую семье.