ДТП произошло на дороге от Елизарово в сторону Гдова
ДТП произошло на дороге от Елизарово в сторону Гдова. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
На 30-м километре автодороги Псков – Гдов перевернулась «Нива». Водитель автомобиля пострадал, уходя от столкновения с велосипедисткой, которая намеревалась свернуть на встречную обочину.
Семья в автомобиле избежала серьёзных травм. Проезжавшие мимо водители помогли пострадавшим до прибытия спасателей.
На месте работали спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции и бригада медицины катастроф.
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