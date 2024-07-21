ДТП произошло на дороге от Елизарово в сторону Гдова

23:08, 21 июля 2024, ПАИ

ДТП произошло на дороге от Елизарово в сторону Гдова. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

На 30-м километре автодороги Псков – Гдов перевернулась «Нива». Водитель автомобиля пострадал, уходя от столкновения с велосипедисткой, которая намеревалась свернуть на встречную обочину.

Семья в автомобиле избежала серьёзных травм. Проезжавшие мимо водители помогли пострадавшим до прибытия спасателей.

На месте работали спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции и бригада медицины катастроф.