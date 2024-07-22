Акушерско-гинекологическое отделение Островской больницы ремонтируют

07:40, 22 июля 2024, ПАИ

Акушерско-гинекологическое отделение ремонтируют в Островской межрайонной больнице. Об этом ПАИ сообщили в медучреждении.

Перекрывают крышу и ремонтируют фасад здания. Работа ведётся в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения».

Ранее сообщалось, что в Псковской области продолжается модернизация медучреждений по нацпроекту «Здравоохранение». В рамках нацпроекта отремонтируют несколько поликлиник и 17 ФАПов.