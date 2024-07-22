Акушерско-гинекологическое отделение Островской больницы ремонтируют
Акушерско-гинекологическое отделение ремонтируют в Островской межрайонной больнице. Об этом ПАИ сообщили в медучреждении.
Перекрывают крышу и ремонтируют фасад здания. Работа ведётся в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения».
Ранее сообщалось, что в Псковской области продолжается модернизация медучреждений по нацпроекту «Здравоохранение». В рамках нацпроекта отремонтируют несколько поликлиник и 17 ФАПов.
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