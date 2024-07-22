С выгодой по пути: Tele2 делает автопутешествия своих абонентов комфортнее
Tele2, российский оператор мобильной связи, совместно с партнёрами запустил выгодные предложения для абонентов, которые предпочитают путешествовать на автомобиле. Клиенты оператора получат скидки на топливо, покупку транспондера, бронирование отелей, экскурсии и подарки в сети кафе, сообщили ПАИ в пресс-службе Tele2.
По данным туристической платформы big data Tele2, 62 % клиентов оператора в 2024 году выбирают автомобильные путешествия.
На этот раз компания совместно с партнёрами подготовила акцию для автолюбителей к сезону отпусков. Предложение включает скидку на топливо пять рублей с каждого литра в сервисе «Яндекс. Заправки», скидку 15 % на покупку транспондера T-pass «Автодор» для проезда по платным дорогам, скидку 10 % на бронирование отелей в сервисе OneTwoTrip, скидку 10 % на экскурсии в сервисе «Спутник», а также четыре пончика в подарок в федеральной сети кафе «Помпончик». Предложение доступно абонентам Tele2 с 8 июля по 8 сентября 2024 года.
Tele2 регулярно улучшает условия для автомобильных путешествий абонентов и запускает новые предложения. Клиенты оператора и ранее могли получить скидку на топливо. Теперь же ассортимент бонусов и подарков для автомобилистов значительно расширился. Tele2 всегда поддерживает образ жизни клиентов, поэтому непрерывно работает над релевантностью своих акций для разных сегментов аудитории бренда.
Реклама. ООО «Т2 Мобайл».
Александр Залдастанов: Я рассказываю о романах Проханова через грохот мотоциклетных моторов
Сражавшийся за Сталинград ветеран попросил Александра Залдастанова помочь вернуть городу победное имя
Лидер «Ночных волков» – об Александре Проханове: Ни одно байк-шоу не обходится без встречи с ним
80-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков празднуют в Пыталовском муниципальном округе