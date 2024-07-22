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Общество

С выгодой по пути: Tele2 делает автопутешествия своих абонентов комфортнее

Tele2, российский оператор мобильной связи, совместно с партнёрами запустил выгодные предложения для абонентов, которые предпочитают путешествовать на автомобиле. Клиенты оператора получат скидки на топливо, покупку транспондера, бронирование отелей, экскурсии и подарки в сети кафе, сообщили ПАИ в пресс-службе Tele2.

Фото: Shutterstock

По данным туристической платформы big data Tele2, 62 % клиентов оператора в 2024 году выбирают автомобильные путешествия.

На этот раз компания совместно с партнёрами подготовила акцию для автолюбителей к сезону отпусков. Предложение включает скидку на топливо пять рублей с каждого литра в сервисе «Яндекс. Заправки», скидку 15 % на покупку транспондера T-pass «Автодор» для проезда по платным дорогам, скидку 10 % на бронирование отелей в сервисе OneTwoTrip, скидку 10 % на экскурсии в сервисе «Спутник», а также четыре пончика в подарок в федеральной сети кафе «Помпончик». Предложение доступно абонентам Tele2 с 8 июля по 8 сентября 2024 года.

Tele2 регулярно улучшает условия для автомобильных путешествий абонентов и запускает новые предложения. Клиенты оператора и ранее могли получить скидку на топливо. Теперь же ассортимент бонусов и подарков для автомобилистов значительно расширился. Tele2 всегда поддерживает образ жизни клиентов, поэтому непрерывно работает над релевантностью своих акций для разных сегментов аудитории бренда.

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