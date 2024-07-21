Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Шесть пожаров ликвидировали в Псковской области за двое суток

Шесть пожаров ликвидировали пожарные подразделения в Псковской области за двое суток, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Так, 20 июля в 21:22 на Октябрьском проспекте в Великих Луках сгорело бесхозное строение площадью 18 квадратных метров. Предположительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.

Также 21 июля в 11:33 на улице Зелёной в Великих Луках в гаражном боксе сгорели два квадроцикла. Здание гаражного бокса выгорело изнутри по всей площади. В пристройке площадью 150 квадратных метров огонь повредил два автомобиля: BMW и Daewoo, ремонтный бокс закопчен изнутри по всей площади. При ликвидации пожара обнаружили погибшего, его личность устанавливается. Также при пожаре пострадал 39-летний мужчина. Предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при проведении ремонтных работ. Пожарные спасли от огня гараж, бокс автосервиса, три автомобиля внутри ремонтного бокса, шесть автомобилей на парковке.

Кроме того, в 13:28 на улице Новгородской в Пскове в нежилом здании площадью 288 квадратных метров на техническом этаже горел мусор на площади 10 квадратных метров. Предварительная причина возгорания – самовозгорание.

Помимо этого, в 17:05 на улице Мира в деревне Красино Палкинского района в многоквартирном трёхэтажном жилом доме на третьем этаже квартира выгорела изнутри по всей площади. Огонь повредил чердачное помещение площадью 250 квадратных метров. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки.

Также в 19:10 на улице Энергетиков в Бежаницах сгорел жилой дом площадью 105 квадратных метров. При пожаре пострадал 64-летрний мужчина. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём при курении.

Кроме того, в 20:02 на улице Киселёва в Пскове в неэксплуатируемом строении горел мусор на площади пять квадратных метров. Предположительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












21 июля 2024

ДТП произошло на дороге от Елизарово в сторону Гдова
21 июля 2024

Пожарные ликвидировали возгорание заброшенного дома в Пскове
21 июля 2024

Лежачего мужчину спасли при пожаре в доме в Бежаницах
21 июля 2024

Проверку по сообщению о гибели мужчины при пожаре проводят в Великих Луках
21 июля 2024

Женщина пострадала в результате ДТП в Пскове
21 июля 2024

В Себежском районе проводится проверка по сообщению о гибели женщины в водоёме
21 июля 2024

78-летний глухой пенсионер пропал в Плюсском районе
21 июля 2024

Тело мужчины обнаружили на месте пожара в ангаре в Великих Луках

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...