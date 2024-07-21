Шесть пожаров ликвидировали в Псковской области за двое суток

10:09, 22 июля 2024, ПАИ

Шесть пожаров ликвидировали пожарные подразделения в Псковской области за двое суток, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Так, 20 июля в 21:22 на Октябрьском проспекте в Великих Луках сгорело бесхозное строение площадью 18 квадратных метров. Предположительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.

Также 21 июля в 11:33 на улице Зелёной в Великих Луках в гаражном боксе сгорели два квадроцикла. Здание гаражного бокса выгорело изнутри по всей площади. В пристройке площадью 150 квадратных метров огонь повредил два автомобиля: BMW и Daewoo, ремонтный бокс закопчен изнутри по всей площади. При ликвидации пожара обнаружили погибшего, его личность устанавливается. Также при пожаре пострадал 39-летний мужчина. Предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при проведении ремонтных работ. Пожарные спасли от огня гараж, бокс автосервиса, три автомобиля внутри ремонтного бокса, шесть автомобилей на парковке.

Кроме того, в 13:28 на улице Новгородской в Пскове в нежилом здании площадью 288 квадратных метров на техническом этаже горел мусор на площади 10 квадратных метров. Предварительная причина возгорания – самовозгорание.

Помимо этого, в 17:05 на улице Мира в деревне Красино Палкинского района в многоквартирном трёхэтажном жилом доме на третьем этаже квартира выгорела изнутри по всей площади. Огонь повредил чердачное помещение площадью 250 квадратных метров. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки.

Также в 19:10 на улице Энергетиков в Бежаницах сгорел жилой дом площадью 105 квадратных метров. При пожаре пострадал 64-летрний мужчина. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём при курении.

Кроме того, в 20:02 на улице Киселёва в Пскове в неэксплуатируемом строении горел мусор на площади пять квадратных метров. Предположительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём.