Новое оборудование закупили для Порховского краеведческого музея

10:46, 22 июля 2024, ПАИ

Новое оборудование закупили для Порховского краеведческого музея благодаря президентскому нацпроекту «Культура». На это было выделено почти 30 млн рублей, пишет газета «Порховский вестник» со ссылкой на директора учреждения Оксану Селиванову.



Фото: Газета «Порховский вестник»



Фото: Газета «Порховский вестник»



Фото: Газета «Порховский вестник»



Фото: Газета «Порховский вестник»







В частности, в музей завезли новые витрины, информационные терминалы и специализированную технику.

Кроме того, для учреждения заказали витрины, видеопроекторы, экраны и шлемы виртуальной реальности. Они, в свою очередь, нужны для культурного просвещения детей и взрослых в сельской местности, объяснила директор.

Сейчас в учреждении расставляют витрины, подбирают экспонаты и документы для выставки.