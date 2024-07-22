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Культура

Новое оборудование закупили для Порховского краеведческого музея

Новое оборудование закупили для Порховского краеведческого музея благодаря президентскому нацпроекту «Культура». На это было выделено почти 30 млн рублей, пишет газета «Порховский вестник» со ссылкой на директора учреждения Оксану Селиванову.

  • Новое оборудование закупили для ​Порховского краеведческого музея
    Фото: Газета «Порховский вестник»
  • Новое оборудование закупили для ​Порховского краеведческого музея
    Фото: Газета «Порховский вестник»
  • Новое оборудование закупили для ​Порховского краеведческого музея
    Фото: Газета «Порховский вестник»
  • Новое оборудование закупили для ​Порховского краеведческого музея
    Фото: Газета «Порховский вестник»

В частности, в музей завезли новые витрины, информационные терминалы и специализированную технику.

Кроме того, для учреждения заказали витрины, видеопроекторы, экраны и шлемы виртуальной реальности. Они, в свою очередь, нужны для культурного просвещения детей и взрослых в сельской местности, объяснила директор.

Сейчас в учреждении расставляют витрины, подбирают экспонаты и документы для выставки.

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