80-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков празднуют в Пыталовском муниципальном округе

10:58, 22 июля 2024, ПАИ

80-ю годовщину освобождения Пыталовского муниципального округа от немецко-фашистских захватчиков празднуют сегодня, 22 июля. Об этом сообщила глава муниципалитета Вера Кондратьева в своём телеграм-канале.

«Эта дата навсегда остаётся в памяти всех поколений как святой день. Это праздник нашей малой родины, который особенно дорог тем, кто живёт и трудится в районе. Это священная дата, символ мужества и героизма, гордости и славы, единения и сплочённости народа во имя победы и мира. Наша святая обязанность – хранить память», – отметила Вера Кондратьева.

Сегодняшнее поколение защитников Отечества, которое вновь насмерть стоит против нацизма, воспитывалось на примерах бесстрашия и героизма солдат Великой Отечественной войны, на примерах своих отцов и дедов. Славные традиции поколения победителей достойно продолжаются, обратила внимание глава округа.

Она также пожелала жителям муниципалитета здоровья, мирного неба, счастья и благополучия.