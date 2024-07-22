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Общество

80-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков празднуют в Пыталовском муниципальном округе

80-ю годовщину освобождения Пыталовского муниципального округа от немецко-фашистских захватчиков празднуют сегодня, 22 июля. Об этом сообщила глава муниципалитета Вера Кондратьева в своём телеграм-канале.

Фото: газета «Наша жизнь»

«Эта дата навсегда остаётся в памяти всех поколений как святой день. Это праздник нашей малой родины, который особенно дорог тем, кто живёт и трудится в районе. Это священная дата, символ мужества и героизма, гордости и славы, единения и сплочённости народа во имя победы и мира. Наша святая обязанность – хранить память», – отметила Вера Кондратьева.

Сегодняшнее поколение защитников Отечества, которое вновь насмерть стоит против нацизма, воспитывалось на примерах бесстрашия и героизма солдат Великой Отечественной войны, на примерах своих отцов и дедов. Славные традиции поколения победителей достойно продолжаются, обратила внимание глава округа.

Она также пожелала жителям муниципалитета здоровья, мирного неба, счастья и благополучия.

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