Александр Залдастанов: Я рассказываю о романах Проханова через грохот мотоциклетных моторов

12:05, 22 июля 2024, ПАИ

О знакомстве с советским и российским писателем Александром Прохановым рассказал президент мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов (Хирург) в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Познакомил с ним «Генерал Белосельцев». Его семикнижье: его «Дерево в центре Кабула», «Красно-коричневый» и прочее. Но, считай, познакомил меня с ним «Генерал Белосельцев». На меня особым образом подействовали его проповеди. Я их впустил в своё сердце и потом я понял, что хочу Россию видеть его глазами, хочу видеть, чувствовать и понимать, как делает он. И для меня было удивительным откровение, которое я от него получал. Оно поселялось в моём сердце, и я не мог уже ни о чём другом думать. Я хотел видеть то, что происходит в России, как видят герои его романов, как он описывает в своих передовицах. Их статьями язык не повернётся назвать – это какие-то огненные проповеди, от которых черпаешь вдохновение и которые заставляют тебя совершать поступки. Вот так на меня действуют его романы», – поделился гость радиостанции.

По словам Александра Залдастанова, он рассказал об этих романах через машины. «Я сумел их показать или рассказать о них через машины, облечь их в грохот мотоциклетных моторов, в неистовый рок, гигантские движущиеся декорации, в огонь, летящие к небу мотоциклы. И потом поведал об этих романах, о прохановских передовицах, огненных проповедях всему своему мотомиру и не только. И люди потом приходят на байк-шоу, чтобы услышать, увидеть это и дотронутся до этого», – рассказал лидер «Ночных волков».

Напомним, веломотопробег «Восхождение к Победе» стартует от Изборского холма 26 июля. Кроме того, «Ночные волки» и Александр Залдастанов уже приезжали в этом году в Псков. В июне они проводили для студентов кинопоказ документального фильма «Русский реактор».