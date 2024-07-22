Псковская прыгунья завоевала серебро на первенстве России по лёгкой атлетике

11:11, 22 июля 2024, ПАИ

Псковская прыгунья в высоту Наталья Спиридонова завоевала серебро на первенстве России по лёгкой атлетике среди спортсменов до 23 лет. Старты прошли в Брянске с 19 по 21 июля, сообщили ПАИ во Всероссийской федерации лёгкой атлетики.

За победу в секторе для прыжков в высоту сражались 14 легкоатлеток, однако, начиная с высоты 1,90 метра, борьбу за золото вели всего две спортсменки – Наталья Спиридонова и петербурженка Мария Кочанова.

Псковичка с трёх попыток не смогла преодолеть планку на высоте 1,95 метра, показав итоговый результат 1,93 метра. В свою очередь Мария Кочанова выше 1,95 метра не прыгнула и заняла первое место.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».