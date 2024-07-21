Двух подозреваемых в краже продуктов и косметики задержали в Пскове

11:28, 22 июля 2024, ПАИ

Двух мужчин, подозреваемых в кражах, задержали в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

20 июля около 15:00 в магазине на Рижском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибывшие росгвардейцы задержали 31-летнего псковича, который пытался пронести через кассу неоплаченные продукты.

21 июля около 19:00 в магазине на улице Труда задержали 19-летнего мужчину, который пытался украсть косметику.

По фактам краж проводится проверка.