ФК «Луки-Энергия» покинули три футболиста

11:27, 22 июля 2024, ПАИ

Три футболиста покинули великолукский футбольный клуб «Луки-Энергия» по согласию сторон, сообщили ПАИ в пресс-службе великолукского клуба.

Из команды ушли Иван Белик, Вадим Ссорин и Денис Ссорин.

Иван Белик пополнил состав великолучан весной 2023 года и за это время провёл 44 матча на первенстве России и одну игру на Кубке России.

Денис Ссорин принял участие в 12 матчах первенства России, а Вадим Ссорин – в семи. Напомним, что после первого круга первенства России среди команд Второго лиги дивизиона «Б» «Луки-Энергия» идет на 14-м месте.

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