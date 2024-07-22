ФК «Псков» уступил псковской «Стреле» в матче регионального чемпионата

11:43, 22 июля 2024, ПАИ

Футбольный клуб «Псков» уступил псковской команде «Стрела» в матче чемпионата Псковской области по футболу со счётом 0:1. Игра прошла на стадионе «Машиностроитель» 21 июля, сообщили ПАИ в Федерации футбола Псковской области.

Первый тайм прошёл без забитых мячей. Первый и единственный мяч в ворота «Пскова» забил Владислав Емельянов на 55-й минуте встречи. Кроме того, на 84-й минуте в составе «Стрелы» удаление заработал Даниил Михеев по сумме двух жёлтых карточек.

После проведённого тура псковичи опустились на третье место в зоне «Север», а «Стрела» заняла первое место в группе. Между ними расположилась команда Псковского района «Синие Стрелы».

Напомним, что в финал соревнований напрямую выходят первые места зон «Север» и «Юг». Третьи и вторые места групп сыграют матч за выход в финал четырёх.

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