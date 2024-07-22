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Общество

Борис Елкин вручил юным псковичам паспорта

Глава Пскова Борис Елкин вручил юным псковичам паспорта. Торжественное мероприятие состоялось в детской музыкальной школе № 1 в понедельник, 22 июля, передаёт корреспондент ПАИ.

  • ​Борис Елкин вручил юным псковичам паспорта
    Фото: Фёдор Егоров/ПАИ
  • ​Борис Елкин вручил юным псковичам паспорта
    Фото: Фёдор Егоров/ПАИ
  • ​Борис Елкин вручил юным псковичам паспорта
    Фото: Фёдор Егоров/ПАИ
  • ​Борис Елкин вручил юным псковичам паспорта
    Фото: Фёдор Егоров/ПАИ
  • ​Борис Елкин вручил юным псковичам паспорта
    Фото: Фёдор Егоров/ПАИ
  • ​Борис Елкин вручил юным псковичам паспорта
    Фото: Фёдор Егоров/ПАИ
  • ​Борис Елкин вручил юным псковичам паспорта
    Фото: Фёдор Егоров/ПАИ
  • ​Борис Елкин вручил юным псковичам паспорта
    Фото: Фёдор Егоров/ПАИ
  • ​Борис Елкин вручил юным псковичам паспорта
    Фото: Фёдор Егоров/ПАИ

Всего из рук главы города документ получили 14 молодых псковичей. Награждение прошло в рамках акции «Мы – граждане России», организованной региональным отделением «Движения первых».

Глава города и председатель областного движения Мария Тучак поздравили молодых людей с получением паспортов, пожелали с честью нести гордое звание гражданина России и не бояться ставить перед собой высокие цели.

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