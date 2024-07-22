Борис Елкин вручил юным псковичам паспорта

11:54, 22 июля 2024, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин вручил юным псковичам паспорта. Торжественное мероприятие состоялось в детской музыкальной школе № 1 в понедельник, 22 июля, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: Фёдор Егоров/ПАИ



Фото: Фёдор Егоров/ПАИ



Фото: Фёдор Егоров/ПАИ



Фото: Фёдор Егоров/ПАИ



Фото: Фёдор Егоров/ПАИ



Фото: Фёдор Егоров/ПАИ



Фото: Фёдор Егоров/ПАИ



Фото: Фёдор Егоров/ПАИ



Фото: Фёдор Егоров/ПАИ

















Всего из рук главы города документ получили 14 молодых псковичей. Награждение прошло в рамках акции «Мы – граждане России», организованной региональным отделением «Движения первых».

Глава города и председатель областного движения Мария Тучак поздравили молодых людей с получением паспортов, пожелали с честью нести гордое звание гражданина России и не бояться ставить перед собой высокие цели.