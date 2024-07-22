Псковичи завоевали награды на шахматном фестивале в Великом Новгороде
Псковичи завоевали награды на межрегиональном шахматном фестивале «Господин Великий Новгород», сообщили ПАИ в Федерации шахмат Псковской области.
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Фото: Федерация шахмат Псковской области
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Фото: Федерация шахмат Псковской области
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Фото: Федерация шахмат Псковской области
Кристина Стельмашёнок стала бронзовым призёром в турнире по классическим шахматам в девять туров.
В личном зачёте первые места в турнирах по рапиду и блицу среди ветеранов завоевал острович Валерий Русов. Кроме того, бронзу в рапиде и серебро в блице выиграла псковичка Вероника Петрова.
Отдельными призами также отметили псковских шахматистов Владислава Мерзанюкова и Николая Никитина.
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