Псковичи завоевали награды на шахматном фестивале в Великом Новгороде

12:06, 22 июля 2024, ПАИ

Псковичи завоевали награды на межрегиональном шахматном фестивале «Господин Великий Новгород», сообщили ПАИ в Федерации шахмат Псковской области.



Фото: Федерация шахмат Псковской области



Фото: Федерация шахмат Псковской области



Фото: Федерация шахмат Псковской области





Кристина Стельмашёнок стала бронзовым призёром в турнире по классическим шахматам в девять туров.

В личном зачёте первые места в турнирах по рапиду и блицу среди ветеранов завоевал острович Валерий Русов. Кроме того, бронзу в рапиде и серебро в блице выиграла псковичка Вероника Петрова.

Отдельными призами также отметили псковских шахматистов Владислава Мерзанюкова и Николая Никитина.

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