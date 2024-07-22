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Происшествия

Петербуржца обвиняют в убийстве мужчины в Новосокольническом районе

Мужчину обвиняют в убийстве знакомого в Новосокольническом районе, сообщили ПАИ в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

Тело мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили 19 июля в дерене Чернецово Новосокольнического района. По этому факту следователи возбудили уголовное дело, предусмотренное частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Как считает следствие, к убийству причастен петербуржец, который приехал отдыхать на дачу в деревню. Именно к нему мужчина пришёл накануне в гости. Они распивали алкоголь, а после этого между знакомыми произошёл конфликт. В ходе этого петербуржец ударил мужчину ножом в шею, а затем сообщил об этом в полицию. От полученных травм пострадавший скончался.

Следователи осмотрели место происшествия, изъяли ножи, допросили свидетелей и назначили судебные экспертизы.

Мужчину задержали. Ему предъявили обвинение и избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу продолжается выполнение комплекса следственных действий, направленных на установление обстоятельств расследуемого преступления, подчеркнули в региональном СУ СК.

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