До +29 градусов ожидается в Псковской области 23 июля

13:12, 22 июля 2024, ПАИ

Переменную облачность, преимущественно без осадков, прогнозируют в Псковской области 23 июля, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Синоптики прогнозируют ветер восточных направлений со скоростью от пяти до десяти метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от +10 до +15 градусов, а днём – от +24 до +29.

Атмосферное давление будет ниже нормы.