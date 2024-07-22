До +29 градусов ожидается в Псковской области 23 июля
Переменную облачность, преимущественно без осадков, прогнозируют в Псковской области 23 июля, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.
Синоптики прогнозируют ветер восточных направлений со скоростью от пяти до десяти метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит от +10 до +15 градусов, а днём – от +24 до +29.
Атмосферное давление будет ниже нормы.
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