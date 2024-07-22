Обновлённую доску участнику Великой Отечественной войны Михаилу Минину открыли в Пскове

14:23, 22 июля 2024, ПАИ

В Пскове открыли обновлённую мемориальную доску участнику Великой Отечественной войны, почётному гражданину города Михаилу Минину. Она расположена на фасаде здания на улице Новосёлов, 48. В честь этого события в понедельник, 22 июля, состоялось торжественное мероприятие, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ













































В открытии мемориальной доски приняли участие депутаты Псковской гордумы, сотрудники администрации, представители клуба генералов и адмиралов, члены патриотических клубов, общественники и молодые люди.

Присутствующих в том числе поприветствовала главный режиссёр Дома офицеров Анна Дмитриева.

«Сегодняшнее событие очень важно для нас. Михаил Петрович в юном возрасте добровольно пошёл воевать. И он это, конечно, делал отважно – это заметно по количеству его наград. Он входил в группу, которая водружала знаменитое Идрицкое знамя над Рейхстагом. И конечно, это тот подвиг, которым наши земляки гордятся», – сказала она корреспонденту ПАИ, комментируя событие.