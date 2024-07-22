Обновлённую доску участнику Великой Отечественной войны Михаилу Минину открыли в Пскове
В Пскове открыли обновлённую мемориальную доску участнику Великой Отечественной войны, почётному гражданину города Михаилу Минину. Она расположена на фасаде здания на улице Новосёлов, 48. В честь этого события в понедельник, 22 июля, состоялось торжественное мероприятие, передаёт корреспондент ПАИ.
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Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ
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Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ
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Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ
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Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ
-
Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ
-
Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ
-
Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ
-
Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ
-
Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ
-
Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ
-
Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ
-
Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ
-
Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ
-
Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ
-
Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ
-
Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ
-
Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ
-
Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ
-
Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ
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Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ
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Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ
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Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ
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Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ
В открытии мемориальной доски приняли участие депутаты Псковской гордумы, сотрудники администрации, представители клуба генералов и адмиралов, члены патриотических клубов, общественники и молодые люди.
Присутствующих в том числе поприветствовала главный режиссёр Дома офицеров Анна Дмитриева.
«Сегодняшнее событие очень важно для нас. Михаил Петрович в юном возрасте добровольно пошёл воевать. И он это, конечно, делал отважно – это заметно по количеству его наград. Он входил в группу, которая водружала знаменитое Идрицкое знамя над Рейхстагом. И конечно, это тот подвиг, которым наши земляки гордятся», – сказала она корреспонденту ПАИ, комментируя событие.
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