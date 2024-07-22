Десятки нормативно-правовых актов создают в Псковской области ежедневно

15:25, 22 июля 2024, ПАИ

Десятки нормативно-правовых актов создают в Псковской области ежедневно, рассказал директор центра правовой информации «Консультант» Александр Яудземис в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в понедельник, 22 июля.

«Обновление базы у нас происходит каждый день, подгружаются новые документы. Если говорить о законах на 500 страниц, наверное, немного таких законов в день будет внесено в базу, но если это небольшие документы, то это десятки документов в день», – рассказал гость радиоэфира.

Помимо ведения новых документов, в обязанности сотрудников центра правовой информации входит проверка старых, добавил Александр Яудземис. Он обратил внимание, что корректировки в каком-то одном документе влекут за собой изменения во все документы, которые с ним взаимосвязаны.