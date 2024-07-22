Итоги чемпионата по баскетболу 3x3 подвели в Псковской области

15:11, 22 июля 2024, ПАИ

Итоги чемпионата по баскетболу 3x3 подвели в Псковской области. Заключительный этап соревнований прошёл в Себеже 20 июля, сообщается в группе «Федерация баскетбола Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».

В общекомандном зачёте лучше всех выступили команды Великих Лук. Второе место досталось псковичам. Замкнули тройку лидеров себежане. Кроме того, в соревнованиях участвовали команды из Локни, Новосокольников, Пушкинских Гор, Новоржева и Санкт-Петербурга.

В индивидуальных номинациях самыми прогрессирующими игроками сезона признали Варвару Алексееву и Максима Давыденкова. Лучшими игроками сезона старше 16 лет признали Валерию Александрову и Степана Кудрявцева. Лучший тренер сезона – Александра Платонова, а лучший менеджер – Кристина Бычкова.

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