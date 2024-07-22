Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Итоги чемпионата по баскетболу 3x3 подвели в Псковской области

Итоги чемпионата по баскетболу 3x3 подвели в Псковской области. Заключительный этап соревнований прошёл в Себеже 20 июля, сообщается в группе «Федерация баскетбола Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».

Итоги чемпионата по баскетболу 3x3 подвели в Псковской области. Фото: группа «Федерация баскетбола Псковской области» в соцсети «ВКонтакте»

В общекомандном зачёте лучше всех выступили команды Великих Лук. Второе место досталось псковичам. Замкнули тройку лидеров себежане. Кроме того, в соревнованиях участвовали команды из Локни, Новосокольников, Пушкинских Гор, Новоржева и Санкт-Петербурга.

В индивидуальных номинациях самыми прогрессирующими игроками сезона признали Варвару Алексееву и Максима Давыденкова. Лучшими игроками сезона старше 16 лет признали Валерию Александрову и Степана Кудрявцева. Лучший тренер сезона – Александра Платонова, а лучший менеджер – Кристина Бычкова.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












22 июля 2024

Итоги чемпионата по баскетболу 3x3 подвели в Псковской области
22 июля 2024

Псковичи завоевали награды на шахматном фестивале в Великом Новгороде
22 июля 2024

ФК «Псков» уступил псковской «Стреле» в матче регионального чемпионата
22 июля 2024

ФК «Луки-Энергия» покинули три футболиста
22 июля 2024

Псковская прыгунья завоевала серебро на первенстве России по лёгкой атлетике
21 июля 2024

Псковские шахматисты завоевали медали на турнире в Новгороде
20 июля 2024

Открытые соревнования по воркауту прошли в Пскове
20 июля 2024

Псковички завоевали золото на любительских соревнованиях по триатлону «Медный всадник» в Санкт-Петербурге

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...