Важные личные качества сотрудника перечислил псковский предприниматель
Важные личные качества сотрудника перечислил директор центра правовой информации «Консультант» Александр Яудземис в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в понедельник, 22 июля.
«Во-первых, человек должен быть честным. Он должен разделять наши ценности, потому что если ему неинтересно с нами, о чём можно говорить?» – рассказал гость радиоэфира.
Директор центра правовой информации «Консультант» также обратил внимание, что хороший сотрудник должен быть ответственным, заботиться об общем деле и о клиентах организации.
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