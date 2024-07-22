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Общество

Псковичей предупредили об изменении в графике работы Спасо-Преображенского собора

Режим работы Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря с 23 по 28 июля опубликовала пресс-служба Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«Аномально жаркая погода, которая длится уже несколько недель, пагубно влияет на состояние фресок в Спасо-Преображенском соборе Мирожского монастыря. Температура внутри храма приблизилась к критической, что привело к повышению влажности. В связи с необходимостью обеспечения сохранности уникального комплекса древних фресок было принято вынужденное решение об ограничении количества посетителей, чтобы не допустить полного закрытия собора», – отметили в пресс-службе.

С 23 по 28 июля приём посетителей будет осуществляться по сеансам:

  • 23 июля (вторник): в 11:00, 12:00 и 17.00;
  • 24 июля (среда): в 11:00, 13:00 и 17:00;
  • 25 июля (четверг): в 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00;
  • 26 июля (пятница): в 11:00, 12:00 и 17:00;
  • 27 июля (суббота): в 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00;
  • 28 июля (воскресенье): в 11:00, 12:00, 14.00 и 16:00.

«Продажа билетов – за 15 минут до начала сеанса. Максимальное количество посетителей сеанса – не более 20 человек. Надеемся на ваше понимание, просим учитывать данную информацию при посещении музея», – заключили в пресс-службе.

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