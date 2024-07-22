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27 человек принял сенатор Алексей Наумец в ходе личного приёма граждан

27 человек принял в ходе личного приёма граждан в региональной общественной приёмной «Единой России» сенатор РФ от Псковской области Алексей Наумец. В основном вопросы касались медико-социальной помощи военнослужащим, бойцам СВО и их родным. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального отделения «Единой России».

27 человек принял сенатор Алексей Наумец в ходе личного приёма граждан. Фото: пресс-служба отделения «Единой России» по Псковской области

Семь вопросов удалось решить прямо во время приёма. Остальные же из них сенатор взял на личный контроль.

На данный момент самое главное – оперативность в решении любой задачи, подчеркнул Алексей Наумец. «Если взять спектр всех вопросов, то примерно 99% касаются СВО, а 1% – вопросы, связанные с проблемами людей в городе, здесь и в области в целом. Эти вопросы по результатам работы в общественной приёмной я довожу до губернатора, который здесь же определяет должностных лиц, которым ставится задача по решению данных проблем», – сказал Алексей Наумец.

На приём к нему пришли матери, жёны и вдовы военнослужащих и участников СВО. Те, кто не смог присутствовать лично, смог задать вопрос Алексею Наумцу по телефону.

Из решённых семи вопросов один был связан с награждением, несколько – с выплатами, два – с предоставлением военнослужащим 76-й дивизии своевременного отпуска.

«Самое главное – мы нашли одного бойца, который числился пропавшим без вести, а он воюет. Это мы смогли выяснить на прямой связи с воинской частью. Остальные вопросы требуют времени», – обратил внимание Алексей Наумец.

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