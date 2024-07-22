В ПсковГУ приехала делегация из стран Африки для обучения

17:26, 22 июля 2024, ПАИ

Делегация преподавателей из стран Африки прибыла в Псковский государственный университет. В течение десяти дней участники будут знакомиться с русской культурой, языковыми особенностями жителей России, а также посетят знаковые исторические места Псковской области: Пушкинские Горы, Изборск и Печоры. Цель визита – прохождение обучения по дополнительной общеобразовательной программе «Практический курс русского языка как иностранного: от языка к культуре» в рамках реализации проекта «Популяризация русского языка и российского образования в странах Африки», инициированного Министерством науки и высшего образования РФ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Программа делегации началась со знакомства с университетом и командой проекта.

«Псков – это один из самых древнейших городов России. Здесь начинается Россия, здесь начиналась наша государственность. Мы очень рады, что вам удастся посмотреть жемчужину русской культуры. Наши преподаватели, студенты, волонтёры сделают всё, чтобы ваше пребывание было успешным, приятным, комфортным. И мы надеемся вас увидеть ещё раз в нашем замечательном городе и в нашей стране», – отметила первый проректор ПсковГУ Ольга Серова.

Руководитель программы Елена Ковалых рассказала, что специалисты вуза подготовили самые важные темы для базового уровня изучения русского языка, а также обширную культурную программу, чтобы гости смоги лучше понять русский менталитет.

Всего участников 10, вместе с сопровождающим – 11. Все они являются молодыми специалистами: кто-то преподаёт в школе, некоторые работают с молодёжными группами в неправительственных организациях, другие являются переводчиками. Однако каждый из них заинтересован в изучении русского языка и дальнейшем его преподавании в Танзании.

«Наша цель – в будущем открывать кафедры русского языка в разных университетах Танзании, чтобы они находились под руководством танзанийских филологов-русистов. На данном этапе уже в двух вузах нашей страны начали преподавать русский язык. Но нам бы хотелось, чтобы в университетах открывались именно кафедры, а для этого нам нужны филологи. Это будет большой толчок вперёд для сотрудничества между нашими странами в продвижении русского языка и культуры в Танзании», – отметила сопровождающий группы, координатор тренингов лингвистического центра Мсенги Мариана Илиева.

В завершение приветственной встречи Мариана Илиева добавила, что сейчас в их государстве русский язык развивается в двух направлениях: в работе молодёжных научно-производственных объединений и в туризме, поэтому спрос на изучение языка есть.

Продолжилась программа молодых специалистов вводной лекцией по фонетике и грамматике русского языка под руководством Елены Ковалых.

Добавим, проект реализуется на основании договора между Псковским государственным университетом и Российским химико-технологическим университетом имени Д. И. Менделеева в целях укрепления позиций России в мировом гуманитарном пространстве, формировании её позитивного восприятия за рубежом, а также укрепления позиций русского языка в мире и его позиций как языка международного общения.