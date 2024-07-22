Вывоз советских медалей в Эстонию предотвратили таможенники
Сотрудники Кингисеппской таможни пресекли попытку вывоза советских медалей разных периодов через пограничный пункт в Ивангороде в Эстонию. Незаконно вывезти награды хотел гражданин России, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.
При контроле сопровождаемого багажа таможенники обнаружили в пакете бархатный планшет, в котором находилось десять медалей общим весом 500 граммов. Медали относятся к Вооруженным силам СССР, а также к трудовым наградам для граждан Советского Союза.
Возбуждены дела по части 1 статьи 16.2 (недекларирование товаров) и по статье 16.3 (несоблюдение запретов и ограничений) КоАП РФ. Россиянину грозит штраф, уточнили в пресс-службе.
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