Вывоз советских медалей в Эстонию предотвратили таможенники

18:31, 22 июля 2024, ПАИ

Сотрудники Кингисеппской таможни пресекли попытку вывоза советских медалей разных периодов через пограничный пункт в Ивангороде в Эстонию. Незаконно вывезти награды хотел гражданин России, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

При контроле сопровождаемого багажа таможенники обнаружили в пакете бархатный планшет, в котором находилось десять медалей общим весом 500 граммов. Медали относятся к Вооруженным силам СССР, а также к трудовым наградам для граждан Советского Союза.

Возбуждены дела по части 1 статьи 16.2 (недекларирование товаров) и по статье 16.3 (несоблюдение запретов и ограничений) КоАП РФ. Россиянину грозит штраф, уточнили в пресс-службе.