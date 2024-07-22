Причины замедления метаболизма назвали специалисты

18:45, 22 июля 2024, ПАИ

На скорость метаболизма у людей влияет множество факторов: пол, процент жировой прослойки в организме, объём мышечной массы, генетические особенности, возраст. Причины замедления обмена веществ у большинства россиян назвал врач-диетолог и доктор медицинских наук Алексей Березников в разговоре с РИА Новости.

«Люди могут толстеть из-за наследственной склонности к избыточному весу, для которой характерно повышенное образование энергии из жира. На увеличение веса влияют также эндокринологические заболевания, особенности образа жизни», – уточнил Алексей Березников.

По словам эксперта, большая часть людей набирает вес из-за неправильного подхода к диетам и низкой физической активности. Обмен веществ ускоряется у тех, кто занимается спортом, и, наоборот, замедляется у ведущих малоподвижный образ жизни. Для ускорения метаболизма необходимо сбалансировать энергозатраты и потребление пищи, советует диетолог.

Многие ошибочно считают, что увеличение массы тела с возрастом неизбежно, поскольку после раннего юношества обмен веществ замедляется с каждым годом. Как показывает исследование журнала Science, метаболизм разгоняется гораздо раньше, а замедляется позже. Серьёзных изменений в скорости обмена веществ не происходит ни после 20, ни после 40 лет – этот промежуток считается периодом стабильности. Для поддержания здорового уровня мышечной массы и состояния здоровья следует обратить внимание на образ жизни и сделать его более активным.