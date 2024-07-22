​День села отметили в Залесье Печорского муниципального округа

19:28, 22 июля 2024, ПАИ

​День села отметили в деревне Залесье Печорского муниципального округа. Об этом пишет районная газета «Печорская правда».

От имени главы Печорского муниципального округа жителей Залесья поздравила заместитель главы территориального отдела Печоры Юлия Зубикова. Поздравления прозвучали также от председателя Совета ветеранов Александра Демьяненко и директора Печорского центра культуры Оксаны Рудаковой. Поздравила печерян и депутат муниципального собрания Светлана Перканюк.

Для гостей праздника организовали концертную программу. «Коллектив «Танцевашки» местного дома культуры порадовал односельчан зажигательными танцами. Для жителей Залесья выступили лучшие артисты Печорского центра культуры», – пишет газета.