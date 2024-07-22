Приуроченное к 80-летию освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков мероприятие пройдёт в библиотеке Курбатова 23 июля

20:13, 22 июля 2024, ПАИ

В Псковской областной библиотеке имени В. Я. Курбатова пройдет литературно-музыкальная композиция, приуроченная к 80-летию освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Мероприятие состоится 23 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе библиотеки.

В программу включены стихотворения современных поэтов, песни Николая Мишукова на произведения псковских поэтов-фронтовиков: Ивана Виноградова, Игоря Григорьева, Льва Малякова и других.

Мероприятие состоится в актовом зале библиотеки. Начало в 15:00, вход свободный.