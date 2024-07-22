В Псковской области совершенствуют систему управления межрайонными больницами

21:08, 22 июля 2024, ПАИ

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко провела рабочие встречи с коллективами Островской, Опочецкой, Пушкиногорской межрайонных больниц, с главами муниципальных образований сегодня, 22 июля. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

«Сегодня на повестке дня стоит вопрос укрупнения этих медицинских организаций, чтобы они полноценно могли вести административно-хозяйственную и финансовую деятельность, оказывать медицинскую помощь в необходимом объёме согласно территориальной программе государственных гарантий гражданам и порядкам Минздрава. Медицинские лечебные подразделения сохранят работу в прежнем режиме, включая работу амбулаторной и стационарной служб, ФАПы, офисы врачей общей практики. Изменится лишь работа по ведению управленческой, хозяйственной и финансовой деятельности. В будущем большая больница должна стать финансово самостоятельной, чтобы она могла полноценно развиваться на благо прикреплённого к ней населения. Сокращений медицинского персонала не планируется, у нас каждый сотрудник на счету. Островская межрайонная больница станет правопреемником и головной организацией с филиалами. Но это не означает, что на приёмы врачей теперь нужно будет ездить в Остров», – прокомментировала ситуацию Марина Гаращенко.

Подразделения в Острове также сохранят свой функционал, как это и было ранее, согласно утверждённой комитетом маршрутизации, когда в том числе, к примеру для получения кардиологической помощи, доставлялись пациенты из прикрепляемых районов.