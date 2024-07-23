Три дня будут частично перекрыты улицы Гоголя и Олега Кошевого в Пскове для съемок сериала «Казачок-2»

08:08, 23 июля 2024, ПАИ

Движение транспорта ограничат на участках улиц Гоголя и Олега Кошевого в Пскове для съемок сериала «Казачок-2», сообщили ПАИ в администрации города.

В частности, 25 июля с 6:00 до 22:00 будет перекрыто движение по улице Гоголя на участке от Комсомольского переулка до дома №10 на улице Гоголя. Для объезда можно использовать улицу Некрасова, Октябрьский проспект, улицу Свердлова.

Также временное прекращение движения транспорта вводится с 8:00 28 июля до 8:00 29 июля по улице Олега Кошевого от улицы Леона Поземского до улицы Школьной.

В качестве объездов можно использовать улицы Набат, Труда и Первомайскую.