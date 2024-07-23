Определились участники чемпионата СЗФО по фиджитал-спорту от Псковской области

09:35, 23 июля 2024, ПАИ

По итогам областных соревнований определились участники чемпионата Северо-Западного федерального округа по фиджитал-спорту от Псковской области. Региональный чемпионат прошёл в Пскове, на стадионе «Машиностроитель» 20 июля. Об этом ПАИ сообщили в Федерации фиджитал-спорта Псковской области.

В соревнованиях по тактической стрельбе, куда вошли такие дисциплины, как Counter-Strike 2 и лазертаг, победили представители студенческого спортивного клуба «Псковские барсы». Второе место досталось команде «Киберскобари». Замкнули тройку лидеров спортсмены из команды «Воины».

Арсений Тимофеев стал лучшим в состязаниях по ритм симулятору. Второе место занял Степан Никитин, а третье место досталось Софье Старковой.

Отметим, что победители соревнований по двум дисциплинам представят Псковскую область на чемпионате Северо-Западного федерального округа по фиджитал-спорту, который пройдёт в Санкт-Петербурге 27 и 28 июля.

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