Государственные награды вручили военнослужащим 76-й Псковской дивизии

10:26, 23 июля 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области вручил военнослужащим 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой ордена Суворова дивизии государственные награды во вторник, 23 июля. Торжественная церемония проходит в правительстве Псковской области, передаёт корреспондент ПАИ.

«Наши воины в разные времена давали отбор немцам, полякам, прибалтам, шведам, французам. Есть версия, что слово «скобарь» произошло не от скобяных изделий, а наш краевед Георгий Кайдалов предположил, что корнем могло служить славянское слово «скоб», что означает «боевое столкновение». И действительно, сложно найти в России вооруженный конфликт, где бы не принимали участие наши воины, особенно воины-десантники. Город знамени 76-й дивизии впитал в себя славу военных подвигов на Северном Кавказе, в Южной Осетии, на Ближнем Востоке и во многих других горячих точках. С начала специальной военной операции вы получали награды за мужество, стойкость, отвагу», – отметил глава региона.

Он подчеркнул, что более двух с половиной тысяч военнослужащих 76-й дивизии удостоены государственных наград. «Важно, что все эти подвиги становятся достоянием общественности. Мы проводим выставки, мероприятия, посвящённые нашим героям, снимаем фильмы, основанные на их биографиях. Первая такая картина была показана в рамках нашего фестиваля «Западные ворота». Мы сделаем целую серию таких фильмов и обязательно будем показывать их в учебных заведениях, в рамках разговоров о важном», – рассказал Михаил Ведерников.



Фото: Фёдор Егоров / ПАИ



Фото: Фёдор Егоров / ПАИ



Фото: Фёдор Егоров / ПАИ



Фото: Фёдор Егоров / ПАИ



Фото: Фёдор Егоров / ПАИ



Фото: Фёдор Егоров / ПАИ



Фото: Фёдор Егоров / ПАИ













Он добавил, что также планируется открытие мемориала, который увековечит имена героев, погибших при исполнении долга.

«Тысячи людей каждый день принимают участие в сборе адресных посылок. Мы точечно и максимально оперативно стараемся отрабатывать все заявки командования. Наш транспорт регулярно отвозит за ленточку всё необходимое вместе с фондом «Защитники Отечества», Ассоциацией ветеранов СВО, Ресурсным центром добровольчества. Уполномоченные по работе с семьями мобилизованных делают всё, чтобы вы знали, что ваш тыл надёжно защищён», – сказал глава региона.

Также губернатор вручил военнослужащим медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами, знаки отличия ордена Святого Георгия – Георгиевский крест IV степени, медали «За отвагу» и медали Суворова.