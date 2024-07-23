Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Государственные награды вручили военнослужащим 76-й Псковской дивизии

Губернатор Псковской области вручил военнослужащим 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой ордена Суворова дивизии государственные награды во вторник, 23 июля. Торжественная церемония проходит в правительстве Псковской области, передаёт корреспондент ПАИ.

Государственные награды вручили военнослужащим 76-й Псковской дивизии. Фото: ПАИ

«Наши воины в разные времена давали отбор немцам, полякам, прибалтам, шведам, французам. Есть версия, что слово «скобарь» произошло не от скобяных изделий, а наш краевед Георгий Кайдалов предположил, что корнем могло служить славянское слово «скоб», что означает «боевое столкновение». И действительно, сложно найти в России вооруженный конфликт, где бы не принимали участие наши воины, особенно воины-десантники. Город знамени 76-й дивизии впитал в себя славу военных подвигов на Северном Кавказе, в Южной Осетии, на Ближнем Востоке и во многих других горячих точках. С начала специальной военной операции вы получали награды за мужество, стойкость, отвагу», – отметил глава региона.

Он подчеркнул, что более двух с половиной тысяч военнослужащих 76-й дивизии удостоены государственных наград. «Важно, что все эти подвиги становятся достоянием общественности. Мы проводим выставки, мероприятия, посвящённые нашим героям, снимаем фильмы, основанные на их биографиях. Первая такая картина была показана в рамках нашего фестиваля «Западные ворота». Мы сделаем целую серию таких фильмов и обязательно будем показывать их в учебных заведениях, в рамках разговоров о важном», – рассказал Михаил Ведерников.

  • Государственные награды вручили военнослужащим 76-й Псковской дивизии
    Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
  • Государственные награды вручили военнослужащим 76-й Псковской дивизии
    Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
  • Государственные награды вручили военнослужащим 76-й Псковской дивизии
    Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
  • Государственные награды вручили военнослужащим 76-й Псковской дивизии
    Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
  • Государственные награды вручили военнослужащим 76-й Псковской дивизии
    Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
  • Государственные награды вручили военнослужащим 76-й Псковской дивизии
    Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
  • Государственные награды вручили военнослужащим 76-й Псковской дивизии
    Фото: Фёдор Егоров / ПАИ

Он добавил, что также планируется открытие мемориала, который увековечит имена героев, погибших при исполнении долга.

«Тысячи людей каждый день принимают участие в сборе адресных посылок. Мы точечно и максимально оперативно стараемся отрабатывать все заявки командования. Наш транспорт регулярно отвозит за ленточку всё необходимое вместе с фондом «Защитники Отечества», Ассоциацией ветеранов СВО, Ресурсным центром добровольчества. Уполномоченные по работе с семьями мобилизованных делают всё, чтобы вы знали, что ваш тыл надёжно защищён», – сказал глава региона.

Также губернатор вручил военнослужащим медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами, знаки отличия ордена Святого Георгия – Георгиевский крест IV степени, медали «За отвагу» и медали Суворова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












23 июля 2024

Юрий Семёнов станет гостем программы «Оглавление»
23 июля 2024

«За час убила около 30 штук»: полчища тараканов атакуют жителей одной из улиц Пскова
23 июля 2024

Псковичи создают авторские изделия из старых вещей
23 июля 2024

Псковские десантники получили госнаграды
23 июля 2024

Александр Гончаренко: Псков всегда славился самобытностью и талантом своих жителей
23 июля 2024

Завершился первый этап обучения по программе «Время героев»
23 июля 2024

Площадь Декабриста Пущина и Зональное шоссе частично перекроют в Пскове
23 июля 2024

Ещё с семью погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...