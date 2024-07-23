Псковский предприниматель заплатит штраф за незаконный наём граждан Узбекистана

09:51, 23 июля 2024, ПАИ

Индивидуальный предприниматель в Псковской области заплатит штраф за незаконное привлечение к работе граждан Узбекистана. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.

Индивидуальный предприниматель – подрядчик строительства многоквартирного дома незаконно нанял на работу граждан Узбекистана в качестве поваров и арматурщиков.

Псковский районный суд вынес в его отношении три постановления за совершение административных правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 18.15 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства).

Предприниматель в судебном заседании вину в совершении административных правонарушений признал и раскаялся в содеянном. Ему назначили штраф в размере 125 000 рублей.