Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Псковский предприниматель заплатит штраф за незаконный наём граждан Узбекистана

Индивидуальный предприниматель в Псковской области заплатит штраф за незаконное привлечение к работе граждан Узбекистана. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.

Индивидуальный предприниматель – подрядчик строительства многоквартирного дома незаконно нанял на работу граждан Узбекистана в качестве поваров и арматурщиков.

Псковский районный суд вынес в его отношении три постановления за совершение административных правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 18.15 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства).

Предприниматель в судебном заседании вину в совершении административных правонарушений признал и раскаялся в содеянном. Ему назначили штраф в размере 125 000 рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












23 июля 2024

В Островском районе проводят проверку по факту гибели рыбака в реке Великой
23 июля 2024

Мужчина утонул в реке Великой в Островском районе
22 июля 2024

Нетрезвый водитель пострадал в ДТП в Палкинском районе
22 июля 2024

Более девяти миллионов рублей лишились псковичи после общения с мошенниками
22 июля 2024

Пешехода сбили у ЦУМа в Пскове
22 июля 2024

Автомобиль опрокинулся в кювет в Дедовичском районе
22 июля 2024

35-летнего мужчину разыскивают в Псковской области
22 июля 2024

Петербуржца обвиняют в убийстве мужчины в Новосокольническом районе

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...